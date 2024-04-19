КИМу не удалось закупить вакцины от ветрянки и пневмонии

В Пензе признаны несостоявшимися два электронных аукциона на поставку вакцин - от ветряной оспы и пневмококка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) планировал заказать 12 413 доз препарата от ветрянки по 1 995,10 руб. каждая и 7 497 доз суспензии от пневмонии по 1 518,62 руб.
Начальная (максимальная) цена по первому аукциону составляла 24 млн 765 тыс. 176 рублей 30 копеек, по второму - 11 млн 385 тыс. 94 рубля 14 копеек.
Торги стартовали 11 апреля. В обоих случаях не поступило ни одной заявки от поставщиков, которые согласились бы на условия контрактов.
В пятницу, 19-го числа, когда срок подачи заявок окончился, аукционы признали несостоявшимися, крупные партии вакцин остались незакупленными.
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