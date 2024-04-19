Сетевое издание|18+|Пятница|19 апр 2024|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

КИМу не удалось закупить вакцины от ветрянки и пневмонии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе признаны несостоявшимися два электронных аукциона на поставку вакцин - от ветряной оспы и пневмококка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) планировал заказать 12 413 доз препарата от ветрянки по 1 995,10 руб. каждая и 7 497 доз суспензии от пневмонии по 1 518,62 руб.

Начальная (максимальная) цена по первому аукциону составляла 24 млн 765 тыс. 176 рублей 30 копеек, по второму - 11 млн 385 тыс. 94 рубля 14 копеек.

Торги стартовали 11 апреля. В обоих случаях не поступило ни одной заявки от поставщиков, которые согласились бы на условия контрактов.

В пятницу, 19-го числа, когда срок подачи заявок окончился, аукционы признали несостоявшимися, крупные партии вакцин остались незакупленными.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте