В Городище инспекторы ДПС помогли мужчине с травмой

15.01.2021 | 08:55

В Пензенской области сотрудники ГИБДД помогли пожилому мужчине добраться до больницы. Инцидент произошел в Городище 14 января - в день, когда в регионе прошел сильнейший снегопад.

«Инспекторы ДПС - лейтенант Ильяс Капьев и сержант Павел Жоржиков - заступили на службу и занимались обеспечением безопасности дорожного движения. В ходе патрулирования полицейские заметили мужчину, который шел по обочине и хромал. Автоинспекторы остановились, чтобы узнать, что случилось, и оказать помощь пешеходу», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Мужчина рассказал, что шел домой из магазина. Дорогу замело, ему приходилось преодолевать сугробы. Он подвернул ногу. Поскольку людей на улице не было, позвать на помощь он не мог. Нога сильно болела, но он продолжал двигаться.

Инспекторы на патрульном автомобиле отвезли мужчину в больницу, а затем проводили до приемного покоя. Тот поблагодарил их за неравнодушие и помощь.

«Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции пострадавшему была оказана необходимая помощь», - подчеркнули представители ГИБДД.

14 января стало известно об инциденте, произошедшем в Пензе. Во время сильного снегопада водитель такси высадил из машины 12-летнего школьника, который не смог доплатить за поездку. На трассе образовался затор, его нужно было объезжать, а лишних денег у мальчика не нашлось. В результате ребенку помогли сотрудники ДПС.