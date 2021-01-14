Оставленный таксистом на трассе мальчик рассказал о случившемся

14.01.2021 | 20:50

Таксист высадил несовершеннолетнего на трассе из-за затора, объехать который водитель предлагал за дополнительную плату. Но так как лишних денег у 12-летнего школьника не было, домой из лицея в поселок ЗИФ ему пришлось добираться с приключениями.

«Мне звонит сын и говорит: «Он меня высадил». - «В смысле - высадил? Как?» - «Я больше стоять не буду, выходи, говорит, стой и жди». А кого ждать?» - рассказала мама школьника Елена Волкова.

Был сильный снегопад. Чтобы не замерзнуть, ребенок решил пойти пешком вдоль автомагистрали, упал, потерял мобильный. Благо на пути встретил патрульную машину ДПС.

«Я подошел к сотрудникам полиции, попросил телефон, объяснил им. Мне дали позвонить. Сотрудник поразговаривал с мамой, и мне сказали погреться в машине», - пояснил школьник Данил.

«После этого я пошел по маршруту движения подростка, чтобы найти его телефон. В 100 метрах от патрульного автомобиля я обнаружил его и позвонил маме ребенка. Я сообщил, что ребенок будет находиться в патрульной машине до их приезда», - отметил Александр Пятков.

Через некоторое время родные приехали за Данилом и забрали его.

«Спасибо вам большое, говорю, мир не без добрых людей. Побольше бы таких сотрудников», - заявила Елена.