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Криминал

В Городище сотрудник МРЭО ГИБДД продавал и дарил водительские права

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В Городищенском районе три человека - бывший сотрудник Госавтоинспекции, директор автошколы и местный житель - предстанут перед судом за коррупционные преступления.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2023 года в Городище сотрудник МРЭО ГИБДД и его коллега (в отношении второго уголовное дело выделено в отдельное производство) выдавали желающим водительские удостоверения без сдачи экзаменов на право управлять транспортным средством.

Как уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова, водительские удостоверения за взятки получили 17 человек. За каждый документ подельники в погонах получали от 20 до 50 тысяч рублей. Общая сумма взяток составила 390 тысяч.

Кроме того, бывший сотрудник ГИБДД подарил 8 водительских удостоверений своим знакомым без всякого вознаграждения.

Часть вырученных денег оставлял себе 65-летний директор местной автошколы. Он же передал инспекторам 40 тысяч рублей от жителя Никольска и теперь обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Третий обвиняемый, 50-летний мужчина, за 25 тысяч купил права для сына. Ему инкриминируется дача взятки.

«В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях арестованы транспортные средства и другое имущество обвиняемых на общую сумму около 2 млн рублей», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Городищенский районный суд.

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Источник — фото pixabay.com
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