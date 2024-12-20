Коммунальщиков заставили очистить крыши домов в Заводском районе

20.12.2024 | 19:48

В Октябрьском районе Пензы прокуратура проверила, как управляющие компании содержат общее имущество многоквартирных домов в зимний период.

Выяснилось, что придомовые территории и крыши 32 домов на улицах Беляева, Докучаева, Ленина, Циолковского, Ударной и Германа Титова не очищены от снега и наледи.

Все они находятся под управлением ООО «УК «24/7». Руководителю компании было внесено представление.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены, организовано незамедлительное устранение нарушений: приняты меры к очищению дворов, а также крыш многоквартирных домов от снега и наледи», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов предложил наказывать руководителей управляющих компаний за позднюю уборку снега во дворах. «Чтобы штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей оплачивались не из тех сумм, что платят жильцы за жилищно-коммунальные услуги, а лично директорами», - подчеркнул он.