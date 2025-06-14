В Городищенском районе произошли 2 сильных пожара

14.06.2025 | 11:33

За сутки в Городищенском районе случилось 2 серьезных пожара. О них рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пятницу, 13 июня, в районном центре произошло возгорание в щитовом доме на улице Зеленой . Сообщение об этом поступило дежурному в 7:42. На тушение огня прибыли 19 человек личного состава на 4 спецавтомобилях.

В доме сгорела мансарда площадью 80 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Глубокой ночью 14 июня вспыхнул дом на улице Ленина в селе Архангельском. Сигнал поступил в 1:55.

Огонь охватил площадь 320 кв. м. На борьбу с ним прибыли 12 человек личного состава МЧС, Пензенского пожарно-спасательного центра и МКУ Городищенского района «Служба спасения». Использовалось 5 единиц спецтехники.

«Сгорели 2 частных домовладения с надворными постройками. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото № 3 ГУ МЧС России по Пензенской области.