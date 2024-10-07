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Происшествия

В Городище пламя уничтожило 4-квартирный дом

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Вечером в воскресенье, 6 октября, в Городище случился сильный пожар на улице Жукова.

Очевидец выложил запись с места событий в Сеть. На кадрах запечатлено, что пламя полностью охватило дом. С огнем борются пожарные.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20:55. На тушение привлекалось 7 единиц техники и 18 человек личного состава.

«Сгорел деревянный 4-квартирный дом. Пострадавших нет. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Пенза Новости»
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