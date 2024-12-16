В Пензе за плохую уборку снега хотят наказывать руководителей УК

16.12.2024 | 14:39

Руководители управляющих компаний должны нести административную ответственность за позднюю уборку снега во дворах. Такое мнение озвучил врио главы города Олег Денисов на совещании в понедельник, 16 декабря.

По его словам, некоторые УК и ТСЖ не справились с последствиями снегопада. К утру не все придомовые территории были расчищены.

Денисов предложил наказывать руководителей за плохую работу.

«Чтобы штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей оплачивались не из тех сумм, что платят жильцы за жилищно-коммунальные услуги, а лично директорами», - подчеркнул он.

Кроме того, для лучшего контроля за очисткой дворов в конкурсные документы для районных администраций будет включена необходимость установки системы ГЛОНАСС на технику, которая занимается уборкой снега.