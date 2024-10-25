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Общество

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

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Сотрудники Госавтоинспекции поздравили пензенцев с Днем автомобилиста, который в этом году выпадает на 27 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

Инспекторы останавливали машины около памятника Победы и общались с водителями. Кроме теплых слов, звучали напоминания о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

«Водителям вручали памятки с профилактической информацией о безопасном поведении на дороге и напоминали о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при сложных погодных условиях», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

В последние дни в Пензенской области пасмурно и периодически идет дождь: сказывается влияние атмосферных фронтов атлантических вихрей.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

Кроме памяток с профилактической информацией, сотрудники Госавтоинспекции дарили автомобилистам праздничные открытки и сувениры.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

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Источник — фото и видео областной Госавтоинспекции
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