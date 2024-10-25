Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с праздником

25.10.2024 | 20:33

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили пензенцев с Днем автомобилиста, который в этом году выпадает на 27 октября.

Инспекторы останавливали машины около памятника Победы и общались с водителями. Кроме теплых слов, звучали напоминания о важности соблюдения Правил дорожного движения.

«Водителям вручали памятки с профилактической информацией о безопасном поведении на дороге и напоминали о необходимости быть особенно внимательными и осторожными при сложных погодных условиях», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

В последние дни в Пензенской области пасмурно и периодически идет дождь: сказывается влияние атмосферных фронтов атлантических вихрей.

Кроме памяток с профилактической информацией, сотрудники Госавтоинспекции дарили автомобилистам праздничные открытки и сувениры.