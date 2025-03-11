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Криминал

Жительница Городища не сдержала эмоции и попала в колонию

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В Городище наказали 34-летнюю местную жительницу, которая избила двух своих знакомых.

15 февраля прошлого года женщина выпивала с приятелями в квартире на улице Советской. В процессе застолья вспыхнула ссора, и гостья набросилась на одного из мужчин, ударив его по голове.

Спустя несколько дней, 26 февраля, в той же квартире пьяная горожанка снова не сдержала эмоции и во время конфликта со знакомой стукнула ее тростью по голове.

Здоровью обоих пострадавших жительница Городища нанесла легкий вред.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Свою вину она не признала, от дачи показаний отказалась.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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Источник — фото pxhere.com
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