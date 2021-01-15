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Общество

Стало известно, во сколько обойдется демонтаж главной елки в Пензе

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25-метровая каркасная уральская сосна исчезнет с площади Ленина до 31 января. За демонтаж конструкции из городского бюджета заплатят 360 тысяч 999 рублей 41 копейку.

Об этом свидетельствую данные, размещенные на едином портале госзакупок.

Договор между заказчиком (Центральным парком культуры и отдыха имени В. Г. Белинского) и подрядчиком (МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы») был заключен в пятницу, 15 января.

К установке новогодней красавицы приступили в первой половине ноября, затем сосну украсили дополнительно приобретенными игрушками и подсветили. В начале декабря она предстала перед горожанами во всей красе.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

360 тысяч 999 рублей 41 копейку.
Сжечь могу. Пишите в личку, побежал за спичкой!

Имя: Гость
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