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Общество

Назван срок установки елки на площади Ленина

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В Пензе приступили к установке главного символа Нового года.

«Дети ждут елку. Все - для них», - отметил рабочий Владимир Котов.

Бригада устанавливает елку не в первый раз. Все подписано как в аптеке, ошибиться нельзя. Сначала крепится остов конструкции, затем собирается основание. Для прочности его подпирают бетонными блоками.

Высота сооружения - пока пять метров, но оно будет в пять раз выше.

«Веточки, гирлянды, игрушки - будем наряжать», - рассказал Владимир.

К украшению конструкции рабочие приступят примерно через неделю. Специально были приобретены дополнительные игрушки. Планируется, что елка предстанет во всей красе к 1 декабря. А пока горожане рады и старту.

«Это традиция, надо поддерживать», - пояснил прохожий.

«Мне нравится эта елка. Отлично!» - сообщила девушка.

«Я фотографировалась на фоне елки, мне понравилось», - поделилась пензячка.

Тем не менее водить хороводы детворе вокруг зеленых красавиц в праздники не удастся. На заседании оперативного штаба городской администрации от них решили отказаться.

Дети смогут побывать лишь на новогодних спектаклях, да и то юных зрителей рассадят учетом всех эпидемиологических требований. А актерам перед представлениями будут измерять температуру - Деды Морозы и Снегурочки не должны таять.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мне нравится эта елка. Отлично!» - сообщила девушка.
Она видела что-нибудь натуральное?

Гость||

фото 2,что за чмо, с косами на тыкве?

Гость||

Гость писал(a):

Она видела что-нибудь натуральное?
У неё даже жених,с косами.

Гость||

С конструкцией все понятно. А ёлку то когда установят?

Гость||

Гость писал(a):

С конструкцией все понятно. А ёлку то когда установят?
А что взять с ёлки?

Гость||

а на фото это разве елка?

Гость||

Гость писал(a):

«Мне нравится эта елка. Отлично!» - сообщила девушка.
Гость писал(a):
Она видела что-нибудь натуральное?
Не натуральная еда ,не натуральные женщины с герметиком (силиконом),ботоксом и штукатуркой ,не настоящие ,не правдивые масс-медиа ,а вы хотите натуральную ёлку!?Вообще только в извращенном сознании можно называть этот пластиковый мохнатый металлическо-полимерный конус -ёлкой. Скоро ещё звезду NATO на верх прицепят и порядок. Да кстати у нас запрещены знаки и эмблемы Гитлеровской Германии ,свастики и кресты,а эмблема и пропаганда NATO что разрешена?

Гость||

Пошли в .опу! Натуральное им подавай! Вы хоть одно дерево посадили, что ради двух недель срубить живую ель? Хотите натуральное , во дворах сажайте ели и сосны ,а не своими жоповозками кредитными безгаражнымм

грязь развозите.

Имя: Гость
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