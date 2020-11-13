Назван срок установки елки на площади Ленина

13.11.2020 | 19:25

В Пензе приступили к установке главного символа Нового года.

«Дети ждут елку. Все - для них», - отметил рабочий Владимир Котов.

Бригада устанавливает елку не в первый раз. Все подписано как в аптеке, ошибиться нельзя. Сначала крепится остов конструкции, затем собирается основание. Для прочности его подпирают бетонными блоками.

Высота сооружения - пока пять метров, но оно будет в пять раз выше.

«Веточки, гирлянды, игрушки - будем наряжать», - рассказал Владимир.

К украшению конструкции рабочие приступят примерно через неделю. Специально были приобретены дополнительные игрушки. Планируется, что елка предстанет во всей красе к 1 декабря. А пока горожане рады и старту.

«Это традиция, надо поддерживать», - пояснил прохожий.

«Мне нравится эта елка. Отлично!» - сообщила девушка.

«Я фотографировалась на фоне елки, мне понравилось», - поделилась пензячка.

Тем не менее водить хороводы детворе вокруг зеленых красавиц в праздники не удастся. На заседании оперативного штаба городской администрации от них решили отказаться.

Дети смогут побывать лишь на новогодних спектаклях, да и то юных зрителей рассадят учетом всех эпидемиологических требований. А актерам перед представлениями будут измерять температуру - Деды Морозы и Снегурочки не должны таять.