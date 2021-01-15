Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|17:14
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Общество

Стало известно, сколько участков будут изымать в районе цирка в Пензе

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В администрации Пензы обозначили количество участков, которые будут изыматься для благоустройства территории возле нового цирка.

Соответствующий документ, подписанный заммэра Олегом Денисовым, поступил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в пятницу, 15 января.

Ранее глава городской администрации Андрей Лузгин рассказывал, что к ноябрю 2021 года, когда планируется сдача объекта, мэрия должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Он отмечал, что сейчас вид там неприглядный.

«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснял тогда Андрей Лузгин.

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между улицами Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.

Олег Денисов пояснил, что по утвержденному проекту планировки предполагается изъятие для муниципальных нужд трех земельных участков, на которых расположено три жилых здания.

«В соответствии с требованиями федерального закона будет проведена оценка рыночной стоимости изымаемых жилых зданий/помещений и участков», - поясняется в документе.

После этого, в адрес собственников направят отчеты об оценке и проекты соглашений об изъятии недвижимости с указанием ее стоимости.

В декабре Андрей Лузгин уточнял, что изъятие земли возможно только за счет средств инвесторов.

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