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Общество

В Пензе озвучили планы на пустующую после сноса домов землю

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Вопрос о земельных участках, пустующих после сноса ветхих домов, обсудили на заседании комиссии Пензенской городской думы во вторник, 18 марта.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина рассказала, как планируется использовать освободившуюся землю. По ее словам, территории могут быть пригодными для разных нужд.

В частности, в районе улиц Рылеева и Набережной Реки Суры сформирован участок под многоэтажную застройку. На улице Путевой (микрорайон Пенза-IV. - Прим. ред.) землю предполагается использовать под склады и паркинг.

«На Ухтомского, 2Б, планируем гостиницу, но участок нужно освободить полностью. На Герцена проводим градостроительный анализ, рассматриваем вовлечение дополнительных площадей с целью комплексной застройки», - добавила она.

Анастасия Асташкина отметила, что уже проведен анализ участков под аварийными домами, включенными в программу расселения. Одни войдут в границы территорий комплексного развития, другие будут выставлены на аукцион.

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