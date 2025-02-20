Сельчанку лишили 12 га, предоставленных в аренду без торгов

20.02.2025 | 11:12

Жительница Малосердобинского района лишилась надела, который раньше получила от местных властей. Такое решение принял арбитражный суд региона после прокурорской проверки исполнения законодательства о землепользовании.

Выяснилось, что администрация муниципального образования без проведения торгов, лишь по заявлению сельчанки, предоставила ей в аренду участок площадью более 12 га. Его предназначением был выпас сельскохозяйственных животных для личного подсобного хозяйства.

Однако на момент заключения договора аренды женщина являлась главой крестьянского (фермерского) хозяйства и занималась агробизнесом - разведением коз и овец. В таком случае орган местного управления не имел права сдавать ей в аренду участок без проведения конкурсных процедур.

По иску прокуратуры области суд обязал сельчанку вернуть земельный участок муниципалитету.

«Исполнение судебного решения находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.