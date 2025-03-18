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Общество

В Пензе многодетным выдают участки без подъездных путей

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В Пензе имеются проблемы с освоением земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Это констатировал уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.

Во вторник, 18 марта, он встретился с главой города Олегом Денисовым, чтобы обсудить способы решения этих проблем.

Фомин указал, что участки расположены в лесном массиве, а подъездные пути к ним отсутствуют. Из-за этого использовать землю по назначению невозможно. Он предложил оперативно провести грейдерные работ по расчистке территории и устройству временных дорог.

«Олег Денисов поручил заместителю главы администрации по земельным и градостроительным вопросам Ярославу Щигореву совместно с городскими управлениями ЖКХ, градостроительства и архитектуры, а также МБУ «Пензавтодор» оперативно выехать на место и разработать дорожную карту по реализации рекомендаций уполномоченного по правам человека», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Осенью прошлого года Владимир Фомин уже заявлял, что в Заре семьям выделили участки, которые невозможно освоить. Тогда он внес рекомендации главе Пензы (им был Александр Басенко) о восстановлении нарушенных прав граждан, предложив те же способы решения проблемы.

Порядок предоставления участков семьям, в которых воспитывается трое и более детей, определен Земельным кодексом РФ и региональным законом «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области».

Наделы формируют и предоставляют органы местного самоуправления. Их минимальная площадь - 600 кв. м, максимальная - 2 000 кв. м. Со всеми условиями выделения земли конкретно в Пензе можно ознакомиться здесь.

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Источник — фото администрации Пензы
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