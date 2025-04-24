Общество

Родным погибших героев будут выделять землю по новым правилам

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В Пензенской области родственникам погибших бойцов СВО будут сообщать о праве на получение земельного участка. Соответствующий проект закона размещен на сайте регионального правительства.

Речь идет о бесплатном предоставлении земли в собственность членам семей погибших участников специальной военной операции (военнослужащих, контрактников и росгвардейцев), удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами и являющихся ветеранами боевых действий.

При обращении члена семьи погибшего военнослужащего за предоставлением участка органы местного самоуправления должны будут выявить всех родственников, имеющих такое право, но не обратившихся вместе с заявителем.

Также предусматриваются ситуации, когда члены семьи погибшего военнослужащего зарегистрированы в разных муниципальных образованиях Пензенской области.

«В таком случае земельный участок предоставляется на территории одного муниципального образования по месту жительства одного из членов семьи по их выбору либо по месту регистрации первого заявления о постановке на учет», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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