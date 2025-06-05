Выделены деньги на завершение строительства пензенского цирка

05.06.2025 | 17:26

На завершение строительства цирка в Пензе выделили деньги. Однако пока не ясно, какой подрядчик закончит возведение. По решению арбитражного суда договор с прежней организацией расторгнут.

О движении вопроса строительства учреждения культуры в четверг, 5 июня, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Поручил курирующим зампредам оперативно решить вопрос с Минкультуры РФ и Росгосцирком по обследованию здания», - написал он.

Специалисты выявят недочеты, определят оставшийся объем работ. Это позволит в короткие сроки выбрать подрядчика, который и достроит цирк.

Ранее стало известно, что объект надеются сдать в течение 2-3 лет.

Цирк строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.