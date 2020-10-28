Стало известно, как благоустроят территорию у нового цирка в Пензе

28.10.2020 | 12:37

В среду, 28 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях рассказал о планах по благоустройству территории у строящегося цирка.

Он напомнил, что сдача объекта намечена на ноябрь 2021 года. К этому времени администрация должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Сейчас вид там неприглядный.

«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснил Андрей Лузгин.

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.

В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.