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Общество

Стало известно, как благоустроят территорию у нового цирка в Пензе

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В среду, 28 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях рассказал о планах по благоустройству территории у строящегося цирка.

Он напомнил, что сдача объекта намечена на ноябрь 2021 года. К этому времени администрация должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Сейчас вид там неприглядный.

«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснил Андрей Лузгин.

В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.

В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.

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Гость||

Прошай, район! Прощай, сквер на Октябрьской, который для мэра уже сейчас не сквер, а зона; прощай Гладкова - снесут всю оставшуюся пока старину.

Гость||

Купол есть,ставьте на него крест и отдайте попам.Они быстрей достроят,да и представления у них там тож,мама не горюй.

Гость||

Гнать Лузгина!

Гость||

А еще кентавров устанавливать будут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.
И чтобы за свой счет! )))

Гость||

Дурачок опять

Гость||

Гость писал(a):

А еще кентавров устанавливать будут?
Единственного от фонтана перенесут к цирку.

Имя: Гость
Комментарий:

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