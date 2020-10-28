Стало известно, как благоустроят территорию у нового цирка в Пензе

В среду, 28 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях рассказал о планах по благоустройству территории у строящегося цирка.
Он напомнил, что сдача объекта намечена на ноябрь 2021 года. К этому времени администрация должна обеспечить подъезд к цирку, парковку, пешеходные связи. Сейчас вид там неприглядный.
«Мы почти полгода занимаемся концепцией развития территории. Есть сложности из-за большого количества землепользователей. Полная реновация квартала невозможна», - пояснил Андрей Лузгин.
В планах - изъять часть ветхих строений, отремонтировать улицу Гладкова вместе с тротуарами, построить парковку между Плеханова и Гладкова. Местных жителей уже попросили начать приводить в порядок фасады своих домов.
В целом благоустройство этой территории свяжут с зоной на Октябрьской улице, где должен появиться кукольный театр.
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Прошай, район! Прощай, сквер на Октябрьской, который для мэра уже сейчас не сквер, а зона; прощай Гладкова - снесут всю оставшуюся пока старину.