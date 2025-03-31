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Общество

Стало известно, почему на дороге у цирка нет освещения

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В Пензе новая дорога в районе цирка, соединяющая улицы Плеханова и Гладкова, не освещается. Объект сдали в 2024 году.

Фонари вдоль дорожного полотна установлены, однако по какой-то причине их не включают. Пензенцы вынуждены ходить и ездить в темноте.

В управление ЖКХ сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили: освещение будет работать после передачи объекта в собственность города.

«После проведения вышеуказанных мероприятий наружное освещение будет передано на обслуживание специализированной организации и введено в эксплуатацию», - добавили в управлении.

Асфальт на новой дороге уложили летом прошлого года. Проезжую часть сделали двухполосной. Протяженность объекта - 176 м.

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