Стало известно, почему на дороге у цирка нет освещения

31.03.2025 | 14:00

В Пензе новая дорога в районе цирка, соединяющая улицы Плеханова и Гладкова, не освещается. Объект сдали в 2024 году.

Фонари вдоль дорожного полотна установлены, однако по какой-то причине их не включают. Пензенцы вынуждены ходить и ездить в темноте.

В управление ЖКХ сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили: освещение будет работать после передачи объекта в собственность города.

«После проведения вышеуказанных мероприятий наружное освещение будет передано на обслуживание специализированной организации и введено в эксплуатацию», - добавили в управлении.

Асфальт на новой дороге уложили летом прошлого года. Проезжую часть сделали двухполосной. Протяженность объекта - 176 м.