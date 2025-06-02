Пензенский цирк надеются сдать в ближайшие 2-3 года

02.06.2025 | 12:12

Пензенский цирк надеются завершить в течение 2-3 лет, заявил ТАСС генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся на долгие годы. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.

Сроки возобновления работ, а следовательно и сдачи учреждения в эксплуатацию, должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.