Работы на строительной площадке цирка в Пензе не ведутся

19.11.2024 | 12:17

В настоящий момент работы на строительной площадке Пензенского государственного цирка не ведутся, сообщили PenzaInform.ru в Росгосцирке во вторник, 19 ноября.

Причиной остановки процесса является расторжение контракта с генподрядчиком.

«Ввиду систематического выполнения работ ненадлежащего качества на объекте ФКП «Росгосцирк» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «СтройРесурс», - пояснили в Росгосцирке.

Техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляет 51,57%.

Сроки возобновления работ, а следовательно, и сроки сдачи цирка в эксплуатацию пока точно назвать нельзя. Их определят после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Цирк в Пензе строится с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся.