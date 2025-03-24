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Общество

В Пензе конно-спортивному клубу запретили держать лошадей

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В Пензе конно-спортивному клубу «Жокей» на улице Озерной суд запретил держать лошадей. Земельный участок, где животных разместили, не был предназначен для них.

В суд на владелицу клуба подал хозяин соседнего участка. Мужчину возмутили более 10 лошадей, которые паслись рядом и использовались для конных прогулок. Кроме того, истец пожаловался на постоянное наличие навоза, неприятный запах в воздухе. Большое количество мух, слепней и грызунов, по его словам, нарушает санитарные нормы.

Мужчина потребовал обязать владелицу использовать земельный участок по назначению, то есть для индивидуального жилищного строительства, а не содержания животных. Также хозяйка клуба должна снести постройки, предусмотренные для лошадей и ухода за ними.

Суд назначил по делу строительно-техническую экспертизу. Она показала, что для животных используется только одно строение, противопожарные нормы там соблюдены. На участке есть водопровод, который расположен на расстоянии 1 метра от владений истца и не угрожает его жизни и здоровью. Навоза на участке эксперты не обнаружили, но отметили характерный запах содержания лошадей.

Хозяйка клуба требования пензенца признала частично: она согласилась не содержать животных, однако не захотела сносить постройку, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что постройка для лошадей, хотя и соответствует противопожарным требованиям, не отвечает строительным нормам. Так, не оборудованы водоотводящие и снегозадерживающие устройства, не соблюдено расстояние до водопровода.

В итоге исковые требования удовлетворили частично. На участке запретили держать лошадей, а от ответчицы потребовали в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда привести хозяйственную постройку в соответствие с нормами.

Пока постановление в силу не вступило и может быть обжаловано.

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