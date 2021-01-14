В Пензе УК могут привлечь к уголовной ответственности за заснеженные дворы

14.01.2021 | 11:37

В четверг, 14 января, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев пригрозил руководителям управляющих компаний возбуждением уголовных дел в случае несвоевременной уборки снега во дворах.

В настоящее время в областном центре бушует метель, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет 15 мм осадков. Из-за непогоды дворы, пешеходные дорожки и проезжие части завалило снегом.

Иван Белозерцев поручил руководителям УК и ТСЖ привлечь к уборке снега всех имеющихся сотрудников, а также технику.

«Дайте им инвентарь. Чтобы люди не стояли, у них должна быть лопата для уборки снега и поставлена задача, что нужно убрать», - распорядился губернатор.

Он добавил, что управляющие компании собирают деньги с населения, и сейчас пришло время показать свою работу.

«Жилинспекция, уделите самое пристальное внимание своевременной уборке снега. Нет дворников, пусть руководители сами берут лопату, приглашают членов своих семей, родных и близких, и убирают», - подчеркнул губернатор.

Глава региона повторил, что очищенных и обработанных противогололедными материалами дорожек во дворах ждут жители.

«Вплоть до возбуждения уголовных дел. Если снег не убирают, то вопрос: куда деньги девают. Не надо прятаться за коронавирусом. Организуйте эту работу», - заключил Иван Белозерцев.