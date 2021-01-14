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Общество

В Пензе УК могут привлечь к уголовной ответственности за заснеженные дворы

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В четверг, 14 января, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев пригрозил руководителям управляющих компаний возбуждением уголовных дел в случае несвоевременной уборки снега во дворах.

В настоящее время в областном центре бушует метель, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки выпадет 15 мм осадков. Из-за непогоды дворы, пешеходные дорожки и проезжие части завалило снегом.

Иван Белозерцев поручил руководителям УК и ТСЖ привлечь к уборке снега всех имеющихся сотрудников, а также технику.

«Дайте им инвентарь. Чтобы люди не стояли, у них должна быть лопата для уборки снега и поставлена задача, что нужно убрать», - распорядился губернатор.

Он добавил, что управляющие компании собирают деньги с населения, и сейчас пришло время показать свою работу.

«Жилинспекция, уделите самое пристальное внимание своевременной уборке снега. Нет дворников, пусть руководители сами берут лопату, приглашают членов своих семей, родных и близких, и убирают», - подчеркнул губернатор.

Глава региона повторил, что очищенных и обработанных противогололедными материалами дорожек во дворах ждут жители.

«Вплоть до возбуждения уголовных дел. Если снег не убирают, то вопрос: куда деньги девают. Не надо прятаться за коронавирусом. Организуйте эту работу», - заключил Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Про корону все дружно забыли, достаточно снежка выпавшего.

Гость||

Запад, Америка, загоняют огромные снега в Россию, чтобы дестабилизировать ситуацию... где только телефоны берут?!

Гость||

Не зря Пензаинформу губернатор премии вручал. Отрабатывают по полной программе - комментарии очень оперативно чистят)

Имя: Гость
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