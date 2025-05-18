Губернатор оценил ход ремонта пензенских дворов

18.05.2025 | 10:43

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход работ по проекту «Мой двор». Сейчас специалисты приводят в порядок 13 территорий на улицах Карпинского, Островского, Бакунина, Ворошилова, Пушкина, Кулакова, Гоголя и проспекте Победы.

25 дворов уже преобразили. Всего в этом сезоне планируется отремонтировать 184 объекта.

«Координаторами программы в своих избирательных округах выступают депутаты городской думы. Это очень важный для пензенцев проект, поэтому буду лично посещать объекты», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Мельниченко добавил, что главным критерием оценки для него станет мнение местных жителей, с которыми он обязательно общается во время таких проверок.

Ранее Управление ЖКХ Пензы опубликовало перечень адресов, где в этом году собираются отремонтировать дворы. Со списком можно ознакомиться здесь .