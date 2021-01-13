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Общество

Губернатор высказался о вакцине от COVID-19: Готов лично проверить

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В среду, 13 января, губернатор Иван Белозерцев в очередной раз заявил о готовности сделать прививку от коронавируса.

Накануне в его аккаунте в Instagram появился пост об открытии пунктов для проведения вакцинации от COVID-19 в каждом районе области и участковых больницах. Некоторые подписчики восприняли эту информацию скептически.

«Кто ее (вакцину. - Прим. ред.) тестировал и проверял? К чему приведет эта вакцинация нас в будущем?» - поинтересовалась одна из пользовательниц.

«Я готов лично проверить на себе, если не будет антител после болезни. Если антитела есть, это противопоказание», - ответил Иван Белозерцев, уточнив, что прививку сделали уже более тысячи человек в регионе. По его словам, в первую очередь прививаются группы особого риска, потом все желающие.

«Да, проверьте, пожалуйста. Только пригласите людей-активистов зафиксировать это. А то так на словах можно что угодно вколоть», - высказался другой комментатор.

О том, что Иван Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекала в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто, уточнил, что инфекцию подхватила и его жена.

11 января на совещании в региональном правительстве он заявил: «Я лично хотел сделать (прививку от коронавируса. - Прим. ред.), но не успел, заболел. У нас из правительства только Виктор Николаевич Кувайцев привился».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

До лета точно делать не буду, а там посмотрим.

Мотовилов (гость)||

Вы удивитесь, но население Земли вакцинируют по договорённости с инопланетянами. В обмен на их цифровые технологии. Иначе поселившиеся здесь бездомные иносы вымрут от земных вирусов как у Герберта Уэлса.

Маски очищают планету от коренного населения и высвобождают место для прибывающих инопланетян. Такова суровая реальность.

Гость||

А кто типа болел антитела имеют а если антител нет значит и не хворал? Так получается. Да и вот еще антитела могут и пропасть через определенное время но именная память остается.

Гость||

именная - имунная

Гость||

Неминуемая смерть- удел всех живых.

Гость||

Врачей не дождешься, лекарств бесплатных тоже с трудом, А ВАКЦИНУ БЕСПЛАТНУЮ НАТЕ, пожалуйста. Что-то тут не так?

Гость||

Гость писал(a):

губернатор Иван Белозерцев в очередной раз заявил о готовности сделать прививку от коронавируса.
Здравствуй я ваша тётя.

Я тебя поцелую....Потом

Гость||

Нет вакцинации, где она! Одни пустые слова!

Гость||

Даешь прямую трансляцию вакцинации губернатора. Но он же хворал ковидом или нет???

Гость||

А говорили, первыми привьют врачей и учителей, соцработников. Кувайцев тут причём? По блату сумел? Я тоже хочу привиться, но слишком мало доз завезли, только для властьимущих.

гребень||

я готов вакцинироваться только астразенекой

Гость||

Гость писал(a):

До лета точно делать не буду, а там посмотрим.
а там можешь недожить

Гость||

Какую из 3 отечественных и 2 иностранных ? Да и веры тому кто постоянно врет нет.

гребень писал(a):

я готов вакцинироваться только астразенекой
Ну , ну и даже не смущает что топ-менеджмент обоих закордонных фарм гигантов отказался вакцинироваться своей вакциной. Быть подопытной крысой желания нет ,полный цикл испытаний не менее 3 лет ,а лучше 5.

Имя: Гость
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