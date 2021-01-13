Губернатор высказался о вакцине от COVID-19: Готов лично проверить

13.01.2021 | 12:18

В среду, 13 января, губернатор Иван Белозерцев в очередной раз заявил о готовности сделать прививку от коронавируса.

Накануне в его аккаунте в Instagram появился пост об открытии пунктов для проведения вакцинации от COVID-19 в каждом районе области и участковых больницах. Некоторые подписчики восприняли эту информацию скептически.

«Кто ее (вакцину. - Прим. ред.) тестировал и проверял? К чему приведет эта вакцинация нас в будущем?» - поинтересовалась одна из пользовательниц.

«Я готов лично проверить на себе, если не будет антител после болезни. Если антитела есть, это противопоказание», - ответил Иван Белозерцев, уточнив, что прививку сделали уже более тысячи человек в регионе. По его словам, в первую очередь прививаются группы особого риска, потом все желающие.

«Да, проверьте, пожалуйста. Только пригласите людей-активистов зафиксировать это. А то так на словах можно что угодно вколоть», - высказался другой комментатор.

О том, что Иван Белозерцев подхватил коронавирус, стало известно 4 ноября. Как он рассказал в соцсетях, болезнь протекала в легкой форме. На изоляцию из-за возможного заражения были отправлены и его помощники. Позже губернатор признал, что работать дистанционно непросто, уточнил, что инфекцию подхватила и его жена.

11 января на совещании в региональном правительстве он заявил: «Я лично хотел сделать (прививку от коронавируса. - Прим. ред.), но не успел, заболел. У нас из правительства только Виктор Николаевич Кувайцев привился».