Губернатор Пензенской области заболел коронавирусной инфекцией

04.11.2020 | 22:24

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в видеоролике на своих страницах в социальных сетях вечером в среду, 4 ноября.

«Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию. Буду работать дистанционно. Всем желаю самого главного - здоровья. Берегите себя и своих близких!» - обратился он к гражданам.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 15 918 случаев инфицирования COVID-19. В течение последних недель количество новых заражений, фиксируемых каждые сутки, составляет в среднем 160-170 человек. Антирекорд (177 случаев) был установлен 25 октября.

За все время пандемии оперштаб сообщил о 195 жертвах коронавируса в Пензенской области. Выздоровели 11 563 человека.

Известно, что коронавирусную инфекцию перенес глава Заречного Олег Климанов. Он уже выздоровел и вернулся к полноценной работе.