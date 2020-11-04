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Общество

Губернатор Пензенской области заболел коронавирусной инфекцией

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в видеоролике на своих страницах в социальных сетях вечером в среду, 4 ноября.

«Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию. Буду работать дистанционно. Всем желаю самого главного - здоровья. Берегите себя и своих близких!» - обратился он к гражданам.

По последним данным оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрировано 15 918 случаев инфицирования COVID-19. В течение последних недель количество новых заражений, фиксируемых каждые сутки, составляет в среднем 160-170 человек. Антирекорд (177 случаев) был установлен 25 октября.

За все время пандемии оперштаб сообщил о 195 жертвах коронавируса в Пензенской области. Выздоровели 11 563 человека.

Известно, что коронавирусную инфекцию перенес глава Заречного Олег Климанов. Он уже выздоровел и вернулся к полноценной работе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

Как узнал? У меня соседка три раза скорую вызывала, на КТ просилась, не взяли. Хотя нюх пропал, кашель

Гость||

Меньше проверок и личных контактов.здоровья.

Гость||

Ковид метит...

Гость||

Это тренд такой...

Гость||

Прививались вроде

Гость||

Гость писал(a):

Как узнал? У меня соседка три раза скорую вызывала, на КТ просилась, не взяли. Хотя нюх пропал, кашель
Ему пензявр рассказал.

Гость||

Все переболеем

Гость||

Почему он без маски? Кто его снимал на видео?

Гость||

Лишь бы не умер.

Гость||

Выздоравливйте,Иван Алексндрович!

Гость||

И всех чинушек, с которыми он контактировал.

Гость||

Сейчас в Никольск или в мокшан отвезут

Гость||

Гость писал(a):

Выздоравливйте,Иван Алексндрович!
Пусть подольше лечится. И на пенсию.

Гость||

Иван Александрович, а почему нет ответа от вас о подписанном вами постановлении о повышении тарифов на кап.ремонт с 7.5 руб за кв.метр до 9.5руб? Это антинародное постановление.В стране годовая инфляция меньше 4%, максимальные индексы повышения услуг жкх, утвержденные правительством не более 5% в год.Повышение стоимости ЖКУ не должно быть выше уровня инфляции, указывал Д.Медведев в своем постановлении. Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!! ?И так с нового года повышаются услуги ЖКХ, повышается проезд общ.транспорта.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас в Никольск или в мокшан отвезут
Наверное, уже везут. Интересно, а как он оттуда дистанционно работать будет?

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Имя: Гость
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