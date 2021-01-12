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Общество

В области сократилось число детей на карантине из-за COVID-19 и ОРВИ

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По состоянию на понедельник, 11 января, в Пензенской области из-за коронавирусной инфекции закрыто на карантин 7 классов в трех школах, расположенных в Кузнецке, Бессоновском и Пачелмском районах. Кроме того, распущены 5 групп в детских садах Пензы.

Что касается ОРВИ, то среди школьников карантина по этим заболеваниям нет, а среди дошколят закрыта всего одна группа в селе Бессоновка, сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Специалисты предполагают, что длительные каникулы способствовали ограничению контактов среди детей и, как следствие, распространению инфекции. Учебные занятия закончились 28 декабря и возобновились 11 января.

Для сравнения: по состоянию на 21 декабря на карантин из-за распространения коронавируса было закрыто 3 школы и 2 детсада в Наровчатском, Белинском районах и поселке Башмаково, из-за ОРВИ - 2 школы и 7 групп в 6 детских садах, а также 71 класс в 30 школах в районах области и Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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