Стало известно, продлят ли пензенским школьникам зимние каникулы

09.01.2021 | 10:25

В пятницу, 8 декабря, в пресс-службе регионального министерства образования сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», будут ли продлены школьные зимние каникулы.

Учебные занятия закончились 28 декабря согласно распоряжению губернатора Ивана Белозерцева. Возобновиться они должны 11 января.

В региональном министерстве образования рассказали, что каникулы не продлят.

Ранее глава региона отметил, что при ухудшении эпидемической ситуации школьники будут отдыхать дольше.

С 28 декабря по 8 января в регионе зарегистрировали 300 случаев коронавируса среди несовершеннолетних. За 27 дней декабря специалисты выявили 793 заразившихся.