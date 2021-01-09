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Общество

Стало известно, продлят ли пензенским школьникам зимние каникулы

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В пятницу, 8 декабря, в пресс-службе регионального министерства образования сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», будут ли продлены школьные зимние каникулы.

Учебные занятия закончились 28 декабря согласно распоряжению губернатора Ивана Белозерцева. Возобновиться они должны 11 января.

В региональном министерстве образования рассказали, что каникулы не продлят.

Ранее глава региона отметил, что при ухудшении эпидемической ситуации школьники будут отдыхать дольше.

С 28 декабря по 8 января в регионе зарегистрировали 300 случаев коронавируса среди несовершеннолетних. За 27 дней декабря специалисты выявили 793 заразившихся.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Причем тут 8 декабря?

Гость||

Сколько 65+ по храмикам ходили?

Теперь они внуков будут заражать!

Гость||

а хорошо бы если продлили, дома как никак безопаснее

Гость||

Гость писал(a):

Причем тут 8 декабря?
пензаинформист недозакусил

Гость||

Гость писал(a):

Причем тут 8 декабря?
Потому что Быдлоинформ перебухалось нахер

Гость||

Гость писал(a):

Причем тут 8 декабря?
https://www.penzainform.ru/news/social/2021/01/08/na_raschistku_ulitc_penzi_ot_snega_vishli_58_rabochih_i_61_spetcmashina.html

В этой новости тоже 8 декабря. Два раза перебухать - это уже не смешно читать. Что за укурыш в Быдлоинформе сидит?

Гость||

Конечно нет необходимости продлевать. И не важно, что область бьет все антирекорды. Все хорошо у нас! Пусть дальше заражаются и болеют! Только в Москве надо детей беречь, все остальные по барабану

Гость||

Как Иван скажет,так и будет.

Гость||

" Все хорошо у нас! Пусть дальше заражаются и болеют! Только в Москве надо детей беречь, все остальные по барабану"

Беречь детей должны родители. Но дома от них одни проблемы, пусть лучше в школе, там они под присмотром, хотя бы пол дня заняты

Гость||

Мер, почему не работаетобщественный транспорт онлайн, хорош шифроваться, очнись, работай давай

Гость||

Гость писал(a):

Как Иван скажет,так и будет.
как скажут в Москве так скажет

Гость||

Гость писал(a):

Как Иван скажет,так и будет.
А кто это такой вообще?

Гость||

продлите еще на 3 дня .пожалуйста.дети стали болеть

Гость||

Три мало, давайте на 5-7.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее глава региона отметил, что при ухудшении эпидемической ситуации школьники будут отдыхать дольше.
А разве она не ухудшилась?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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