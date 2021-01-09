Стало известно, продлят ли пензенским школьникам зимние каникулы

В пятницу, 8 декабря, в пресс-службе регионального министерства образования сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ», будут ли продлены школьные зимние каникулы.
Учебные занятия закончились 28 декабря согласно распоряжению губернатора Ивана Белозерцева. Возобновиться они должны 11 января.
В региональном министерстве образования рассказали, что каникулы не продлят.
Ранее глава региона отметил, что при ухудшении эпидемической ситуации школьники будут отдыхать дольше.
С 28 декабря по 8 января в регионе зарегистрировали 300 случаев коронавируса среди несовершеннолетних. За 27 дней декабря специалисты выявили 793 заразившихся.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Причем тут 8 декабря?