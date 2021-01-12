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Общество

Реконструкция улицы 40 лет Октября вышла на новый этап

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В Пензе продолжается реконструкция улицы 40 лет Октября. В настоящее время работы вышли на второй и третий этап, сообщили во вторник, 12 января, в пресс-службе регионального правительства.

На улице Перспективной подрядчик обустраивает песчаное и щебеночное основание дополнительной полосы движения транспорта. Часть дороги уже готова к укладке асфальтового покрытия.

Кроме того, рабочие проложили ливневку и вынесли линии электропередач.

В рамках третьего этапа реконструкции специалисты прокладывают первую колонну путепровода через железнодорожные пути, забивают сваи подпорной стенки и обустраивают насыпь с другой стороны железной дороги.

«Все дорожные работы на капиталоемком объекте производятся в соответствии с графиком производства работ», - добавили в пресс-службе правительства области.

Первый этап реконструкции улицы завершили осенью 2020 года. Полуторакилометровый отрезок пути (до поворота на Бийскую улицу), соединяющего Кривозерье и Терновку, восстановили на год раньше срока. Здесь предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей, тротуары, велодорожки, ливневая канализация.

На отремонтированном участке установили освещение.

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Источник — фото pnzreg.ru
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