На отремонтированном участке улицы 40 лет Октября зажгли свет

22.10.2020 | 14:01

На улице 40 лет Октября в Пензе наконец-то появилось искусственное освещение, правда не на всем ее протяжении, а пока только на отремонтированном участке.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Полуторакилометровый отрезок пути (до поворота на Бийскую улицу), соединяющего Кривозерье и Терновку, восстановили на год раньше срока. Здесь предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей, тротуары, велодорожки, ливневая канализация.

Это был первый этап большой реконструкции. Уже начался второй, на котором будет приведена в порядок дорога от пересечения Рябова и Перспективной до Центральной.

Сейчас на улице Рябова завершается вынос коммуникаций и устройство переходно-скоростных полос. В створе Центральной проводятся земляные работы.

В ноябре должен быть проведен аукцион по третьему этапу - на участке от Перспективной до Бийской. В него включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.