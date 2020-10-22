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Общество

На отремонтированном участке улицы 40 лет Октября зажгли свет

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На улице 40 лет Октября в Пензе наконец-то появилось искусственное освещение, правда не на всем ее протяжении, а пока только на отремонтированном участке.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Полуторакилометровый отрезок пути (до поворота на Бийскую улицу), соединяющего Кривозерье и Терновку, восстановили на год раньше срока. Здесь предусмотрены четыре полосы для движения автомобилей, тротуары, велодорожки, ливневая канализация.

Это был первый этап большой реконструкции. Уже начался второй, на котором будет приведена в порядок дорога от пересечения Рябова и Перспективной до Центральной.

Сейчас на улице Рябова завершается вынос коммуникаций и устройство переходно-скоростных полос. В створе Центральной проводятся земляные работы.

В ноябре должен быть проведен аукцион по третьему этапу - на участке от Перспективной до Бийской. В него включено и строительство путепровода через железнодорожные пути и реку Пензу.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Не зажгли, а включили.

Гость||

и не свет, а освещение

Гость||

Загорелись огоньки.

Гость||

Почему нельзя сразу было включить освещение

Гость||

Гость писал(a):

Почему нельзя сразу было включить освещение
Потому что линию должна взять на свой баланс ресурсная организация. Её на год раньше построили, а ты все жалуешься

Имя: Гость
Комментарий:

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