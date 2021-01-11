В Пензенской области антиковидную плазму перелили более 960 пациентам

11.01.2021 | 11:07

В Пензенской области больным коронавирусной инфекцией продолжают переливать антиковидную плазму. В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин сообщил, что процедуру прошли 964 человека.

«Такая плазма, безусловно, помогает пациентам, которые находятся в некритическом состоянии», - подчеркнул он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что коронавирусом переболело много молодых людей, которые, возможно, готовы помочь другим, сдав кровь. Надо активнее привлекать их.

В регионе антиковидную плазму начали собирать в июле от людей, перенесших инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии. Донором можно стать через месяц после выздоровления.

Переливание плазмы считается эффективным методом лечения COVID-19. Для процедуры требуется 200 миллиграммов препарата. Основными его потребителями являются областная больница имени Н. Н. Бурденко, областной центр спецвидов медпомощи, клиническая больница № 4 и зареченская МСЧ № 59.