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Общество

В Пензенской области антиковидную плазму перелили более 960 пациентам

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В Пензенской области больным коронавирусной инфекцией продолжают переливать антиковидную плазму. В понедельник, 11 января, на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин сообщил, что процедуру прошли 964 человека.

«Такая плазма, безусловно, помогает пациентам, которые находятся в некритическом состоянии», - подчеркнул он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что коронавирусом переболело много молодых людей, которые, возможно, готовы помочь другим, сдав кровь. Надо активнее привлекать их.

В регионе антиковидную плазму начали собирать в июле от людей, перенесших инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии. Донором можно стать через месяц после выздоровления.

Переливание плазмы считается эффективным методом лечения COVID-19. Для процедуры требуется 200 миллиграммов препарата. Основными его потребителями являются областная больница имени Н. Н. Бурденко, областной центр спецвидов медпомощи, клиническая больница № 4 и зареченская МСЧ № 59.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В госпитале ветеранов и районах плазмой не лечат, там больных до кондиции доводят ? Вы хоть думайте, что пишите .Да и цифры эти не нужны, все прекрасно понимают, что переливание чужой крови, повлечёт за собой и рост других болезней, плюс осложнения от самой процедуры.Не запускать больных нужно первоначально.

Гость||

Так где плазму сдать то??? Куда звонить? Ни где информации нет!!!

Гость||

А тем кто умер, тоже плазму переливали или не успели?

Имя: Гость
Комментарий:

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