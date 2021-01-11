В области проанализируют ситуацию на дорогах за последние пять лет

В понедельник, 11 января, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу дорожных служб по уборке снега.
«Снег выпал - тишина, машин не видно, только на следующий день начинают шевелиться. А мы деньги платим за это. У нас и снег-то пошел совсем недавно. Сейчас есть прогноз погоды, высокое понимание того, когда пойдет снег», - отметил глава региона.
По его мнению, коммунальщики выходят на расчистку дорог с опозданием, из-за этого люди гибнут, получают увечья в ДТП.
Он поручил начальнику областного управления транспорта Сергею Буйлову и министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву проанализировать ситуацию на дорогах за последние пять лет.
«Смотрите, где были ДТП с гибелью людей и серьезными увечьями и кто в это время отвечал за содержание дороги. Весна, лето, осень - одна ситуация, зима - другая», - заключил губернатор.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
И.А.,так а зачем же ты держишь во власти таких людей, которых пинать самому же приходится, что бы они начинали хоть что-то делать?!