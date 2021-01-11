Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|10:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В области проанализируют ситуацию на дорогах за последние пять лет

Печать

В понедельник, 11 января, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу дорожных служб по уборке снега.

«Снег выпал - тишина, машин не видно, только на следующий день начинают шевелиться. А мы деньги платим за это. У нас и снег-то пошел совсем недавно. Сейчас есть прогноз погоды, высокое понимание того, когда пойдет снег», - отметил глава региона.

По его мнению, коммунальщики выходят на расчистку дорог с опозданием, из-за этого люди гибнут, получают увечья в ДТП.

Он поручил начальнику областного управления транспорта Сергею Буйлову и министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву проанализировать ситуацию на дорогах за последние пять лет.

«Смотрите, где были ДТП с гибелью людей и серьезными увечьями и кто в это время отвечал за содержание дороги. Весна, лето, осень - одна ситуация, зима - другая», - заключил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

И.А.,так а зачем же ты держишь во власти таких людей, которых пинать самому же приходится, что бы они начинали хоть что-то делать?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте