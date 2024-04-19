Участок улицы Измайлова в Пензе расширят до 6 полос

19.04.2024 | 17:52

В Пензе разработают проектно-сметную документацию на расширение до 6 полос проезжей части улицы Измайлова от строящейся развязки на пересечении с Антонова до моста имени В. П. Капашина.

Соответствующее поручение в пятницу, 19 апреля, дал глава города Александр Басенко управлению капитального строительства. Такая необходимость вызвана динамичным развитием микрорайона ГПЗ.

Развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова строят одноуровневую, количество полос во всех направлениях предусмотрено от 4 до 6, их ширина - от 3,5 м. Движение будет с помощью разметки и дорожных знаков. Сдать развязку в эксплуатацию планируют в октябре.

Кроме того, на ГПЗ построят еще 2 дороги. Одна соединит улицы Измайлова и Антонова в районе новой школы (работы по проектированию уже проведены и прошли экспертизу), другая продолжит дорогу от улицы Антонова в направлении к Нейтральной за ТЦ «Лента».

Работы на обоих объектах стартуют в начале июня, уточнили в мэрии.

«Эти меры позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети микрорайонов Ахуны и ГПЗ. Также администрация Пензы, городское управление капитального строительства синхронизируют работы с региональным министерством строительства и дорожного хозяйства, которое намерено провести реконструкцию железнодорожного моста на улице Ерик для свободного движения большегрузного транспорта», - рассказал Александр Басенко.