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Общество

На улице Ахунской в Пензе с проезжей части сняли асфальт

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В Пензе дорожники приступили к ремонту улицы Ахунской. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщило городское управление ЖКХ.

Запланировано привести в порядок проезжую часть общей протяженностью 1 450 метров и обустроить тротуар от остановки до Ахунского кладбища.

«На сегодняшний день МБУ «Пензавтодор» проводит работы по фрезерованию всей дороги площадью 11 550 квадратных метров», - уточнили в управлении.

На Западной Поляне подошел к концу ремонт участка улицы Попова от Ленинградской до Окружной. В 2023-м здесь заменили покрытие проезжей части, бортовой камень, обустроили заездной карман в районе остановочного павильона.

В апреле 2024-го приступили к завершающему этапу - ремонту тротуара и съездов, чернению почвы за бордюром. Объект планировали сдать на этой неделе.

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Источник — фото УЖКХ г. Пензы
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