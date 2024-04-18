Назван срок начала восстановления обрушенной дороги в Кузнецке

Работы по демонтажу старого и строительству нового переезда в Западный микрорайон Кузнецка начнутся в понедельник, 22 апреля.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Златогорский.
14 апреля на въезде в Западный микрорайон был обнаружен провал дорожного полотна в районе Дуванного оврага.
Обследование показало, что обрушились плиты, которые образовывали канал для пропуска воды под дорогой.
«До конца этой недели будут решены все организационные, финансовые и юридические вопросы. Занимаемся объездными путями через гаражи», - проинформировал Златогорский.
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