Жителей области приглашают на первый в этом году субботник

19.04.2024 | 16:01

В субботу, 20 апреля, в Пензенской области пройдет первый в этом году субботник. В планах - убрать мусор, посадить деревья, благоустроить дворы, очистить лесопарковые зоны и места отдыха.

Принять участие в субботнике и навести порядок в населенных пунктах приглашаются активисты, коллективы предприятий, школьники, студенты.

Руководителям управляющих компаний рекомендуется организовать уборку придомовых территорий.

Трудовым коллективам следует покрасить фасады, цоколи, водосточные трубы, ограждения своих зданий, убрать земельные участки.

«Отдельное внимание будет уделяться памятникам, мемориалам и обелискам, воинским захоронениям и другим ритуальным пространствам. Их приведут в порядок в преддверии празднования Дня Победы», - сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Месячник по благоустройству стартовал в Пензенской области 18 марта и должен был завершиться 20 апреля. Однако было решено его продлить, чтобы привести в порядок населенные пункты, в первую очередь - Пензу, а также очистить от мусора территории у трасс и железных дорог.