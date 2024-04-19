В Пензенской области начались дорожные работы на трассе М-5

19.04.2024 | 16:44

В Пензенской области начался капитальный ремонт участка с 500-го по 505-й км федеральной магистрали М-5 «Урал».

Трасса будет расширена до 4 полос движения. Запланирована установка осевого барьерного ограждения, разделяющего потоки, и стационарного освещения.

«Пока дорожники убирают мусор, красят стойки временных знаков, занимаются заготовкой материалов. Далее начнется фрезерование», - рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того, раньше запланированного срока стартовал ремонт участка этой же трассы с 633-го по 645-й км. Дорожники заменят верхний слой износа, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку термопластиком.

На 635-м км ремонт моста через реку Суру начнется в мае 2024 года и завершится в 2025-м, сообщили в пресс-службе учреждения.