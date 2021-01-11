Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Иван Белозерцев поднял вопрос о коррупции на спортивных объектах

Печать

В понедельник, 11 января, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство по поводу системы оплаты посещения спортивных объектов.

По его словам, бесконтактная оплата отсутствует, кассиры зачастую не выдают чеки, а это простор для коррупционных действий.

Белозерцев рассказал, как во время посещения одного из спортобъектов пообщался с саратовскими спортсменами, которые там тренировались и не знали, что говорят с руководителем региона. Ребята отметили, что в Пензенской области дешевле, чем у них, но чеки им никто не давал.

«Вот так, а потом денег на ремонт крыши просят», - возмутился губернатор.

По его мнению, любые платежи должны быть официальными, а для этого лучше минимизировать или вовсе исключить наличный расчет, предоставив возможность расплачиваться банковскими картами либо покупать билет через интернет.

То же самое касается культурных объектов.

«Подходы, которые были три года - пять лет назад, устарели», - заключил Белозерцев, обращаясь к министру физической культуры и спорта Григорию Кабельскому.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

там концы спрятаны так что искать не переискать и как бы не перестараться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Подходы, которые были три года - пять лет назад, устарели», - заключил Белозерцев, обращаясь к министру физической культуры и спорта Григорию Кабельскому.
А почему не к Савину? Савин снят?

Гость||

Наконец-то Губернатор взялся за коррупцию.Сядут все.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бесконтактная оплата отсутствует, кассиры зачастую не выдают чеки, а это простор для коррупционных действий.
это про общественный транспорт?

Гость||

Правильно, Иван Александрович! А когда появится бесконтактная оплата на общественном транспорте? В маршрутках ни билетов не выдают, ни кассовых чеков. А это огромный простор для коррупции!

Гость||

мы все повязаны как там делишки у Ларисы и Оли и у Володи тоже?

Гость||

Вот оказывается где главные коррупционеры! Как ловко он их разоблачил то! Теперь заживем

Гость||

а ему это зачем собственно говоря надо?

Гость||

"Наконец-то Губернатор взялся за коррупцию.Сядут все." Взялся за коррупцию, подержит немного и опять на место положит.

Гость||

С низов зашел,потихоньку ,помаленьку и придушит коррупцию,победит всех жуликов и воров в регионе.Лишь бы не выпал меч из натруженных рук.

Гость||

О! Очередной перл в очередной понедельник! Знакомо...

Гость||

лучше бы ничего не сказал

Гость||

Ни на каких уличных катках в г.Пенза не выдают чеки...это очень нехорошо...мало обьявлений на местах о цене времени по катанию на катке и нет режима работы...

Гость||

Думал это будет обычный понедельник. АН НЕТ! порадовал вновь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, бесконтактная оплата отсутствует, кассиры зачастую не выдают чеки, а это простор для коррупционных действий.
В маршрутках наведите порядок. Мишустин знает,что в Пензе идёт оплата только чёрным налом???

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте