Иван Белозерцев поднял вопрос о коррупции на спортивных объектах

11.01.2021 | 13:55

В понедельник, 11 января, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство по поводу системы оплаты посещения спортивных объектов.

По его словам, бесконтактная оплата отсутствует, кассиры зачастую не выдают чеки, а это простор для коррупционных действий.

Белозерцев рассказал, как во время посещения одного из спортобъектов пообщался с саратовскими спортсменами, которые там тренировались и не знали, что говорят с руководителем региона. Ребята отметили, что в Пензенской области дешевле, чем у них, но чеки им никто не давал.

«Вот так, а потом денег на ремонт крыши просят», - возмутился губернатор.

По его мнению, любые платежи должны быть официальными, а для этого лучше минимизировать или вовсе исключить наличный расчет, предоставив возможность расплачиваться банковскими картами либо покупать билет через интернет.

То же самое касается культурных объектов.

«Подходы, которые были три года - пять лет назад, устарели», - заключил Белозерцев, обращаясь к министру физической культуры и спорта Григорию Кабельскому.