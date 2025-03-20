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Криминал

Жителей Пензенской области стали реже грабить и обворовывать

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За первые два месяца 2025 года в Пензенской области снизилось число зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го их стало меньше на 24,2% (1 965 против 2 591).

Стало безопаснее на улицах и в общественных местах: число преступлений там снизилось на 21,5% (с 228 до 179) и 17,1% (с 486 до 403) соответственно.

Жителей Пензенской области стали реже грабить (12 грабежей, -45,5%), обворовывать (389 краж, -21,4%) и обманывать (438 мошенничеств, -20,5%).

Также снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - на 49,4%, до 163.

Пензенцы реже нарушали закон повторно или находясь в состоянии опьянения. Стало меньше преступлений, совершенных в составе организованной группы (-88%), подростками или при их соучастии (-41,7%).

«Вместе с тем наблюдается рост на 30,4% преступлений экономической направленности (150) и на 8,6% (38) - коррупционной», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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