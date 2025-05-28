В Богословке чиновник нарушил закон ради родственницы

28.05.2025 | 21:02

В Пензенском районе суд признал ничтожными коррупционные сделки администрации Богословского сельсовета с юридическим лицом.

Стороны заключили 4 муниципальных контракта на проведение диагностики и паспортизации дорог.

«При этом близкая родственница главы администрации являлась одним из учредителей организации-исполнителя», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Законом подобные сделки запрещены, но комитет местного самоуправления дал согласие на оформление контрактов. Родственница чиновника, таким образом, извлекла выгоду для себя.

Прокурор обратился в суд с иском о признании сделок недействительными, требование было удовлетворено. Коммерческую организацию обязали вернуть в муниципальную казну более миллиона рублей.