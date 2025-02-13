В Пензе лучшие самбисты поборются за путевку в Индонезию

13.02.2025 | 18:01

В Пензе с 17 по 21 февраля на базе дворца единоборств «Воейков» в Кривозерье пройдет первенство России по самбо.

В соревнованиях примут участие около 1 000 спортсменов в возрасте 18-20 лет из 67 регионов страны. Пензенскую область будут представлять 12 сильнейших самбистов региона.

Торжественное открытие мероприятия намечено на 18 февраля, начало в 16:30.

Эти состязания станут отборочными - победители отправятся на первенство мира, которое состоится в Индонезии в октябре этого года.

«Серебряные призеры получат право представить Российскую Федерацию на первенстве Европы в апреле на Кипре», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.