Свободный вход на спортивные состязания хотят запретить

06.02.2025 | 08:23

Болельщикам могут запретить свободный вход на официальные спортивные соревнования. Соответствующий документ, разработанный Минспортом РФ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в «Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденные постановлением Правительства РФ. Сейчас на некоторые состязания можно попасть без билета. Согласно поправкам, для посещения спортивного мероприятия нужно будет предъявить билет или пропуск.

«Совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе ‎с применением технических средств, контроль наличия у зрителей, участников соревнований... входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение соревнований», - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, учет зрителей позволит своевременно ограничить их допуск и исключить риск превышения вместимости спортивного объекта.

Кроме того, в контрольно-пропускных пунктах предполагается осматривать не только болельщиков, но и их вещи. Для тех же, кто приехал на автомобиле, планируется ввести осмотр транспортных средств.