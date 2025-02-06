Сетевое издание|18+|Четверг|6 фев 2025|10:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Свободный вход на спортивные состязания хотят запретить

Печать
Telegram

Болельщикам могут запретить свободный вход на официальные спортивные соревнования. Соответствующий документ, разработанный Минспортом РФ, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в «Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденные постановлением Правительства РФ. Сейчас на некоторые состязания можно попасть без билета. Согласно поправкам, для посещения спортивного мероприятия нужно будет предъявить билет или пропуск.

«Совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе ‎с применением технических средств, контроль наличия у зрителей, участников соревнований... входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение соревнований», - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, учет зрителей позволит своевременно ограничить их допуск и исключить риск превышения вместимости спортивного объекта.

Кроме того, в контрольно-пропускных пунктах предполагается осматривать не только болельщиков, но и их вещи. Для тех же, кто приехал на автомобиле, планируется ввести осмотр транспортных средств.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте