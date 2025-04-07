Плату за возврат билетов на поезд хотят значительно увеличить

07.04.2025 | 09:00

Плату за возврат железнодорожных билетов хотят увеличить до 10% от стоимости. Так власти планируют бороться с их дефицитом, который нередко наблюдается в сезон отпусков, поскольку люди выкупают места заранее, а после отказываются от поездки по тем или иным причинам.

Проект постановления о повышении платы за возврат билетов подготовила Федеральная антимонопольная служба, пишет «Парламентская газета». Сейчас отказывающиеся от поездки пассажиры платят 2 рубля 90 копеек. Размер не зависит ни от стоимости билета, ни от категории (купе, плацкарт или СВ).

Предлагаемый сбор за возврат в 10% - это верхний предел. Перевозчикам разрешат брать меньше.

«Принятие постановления позволит решить проблему доступности железнодорожных билетов для граждан и нивелировать риски возврата билетов посредниками», - отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее сообщалось, что в России транспортные компании изучают возможность введения «периода охлаждения» - времени, в течение которого пассажиры могут отменять билеты на поезда или самолеты без взимания дополнительной платы.