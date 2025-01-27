В Пензе сотрудник министерства брал откаты за заключение госконтрактов

27.01.2025 | 09:20

В Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника областного министерства ЖКХ и гражданской защиты населения. Оно было возбуждено по факту подкупа.

Мужчина трудился сначала главным специалистом-экспертом отдела управления ЖКХ и гражданской защиты населения, затем, когда ведомство преобразовали в министерство, - консультантом отдела цифровизации программ и информационного обеспечения.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год госслужащий получал деньги от руководителей коммерческих организаций и предпринимателя из Пензы и Нижнего Новгорода. Они платили за создание преимущественных условий при выборе министерством поставщиков оборудования по государственным контрактам.

«Он готовил для руководства документацию, согласно которой приобретение товарно-материальных ценностей было выгодно именно у компании, с которой у него действовала договоренность. После заключения договоров и их оплаты со стороны министерства обвиняемый обозначал поставщикам сумму своего «вознаграждения» за услуги», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Всего госслужащий «заработал» таким образом более 1 млн 690 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях арестованы денежные средства, автомобиль, жилые помещения и иное имущество обвиняемого на сумму более 9,9 млн рублей», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.