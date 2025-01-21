Дети смогут летать на российских рейсах со скидкой

21.01.2025 | 08:16

Детям начали предоставлять скидку на авиабилеты. Соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу.

«С сегодняшнего дня авиакомпании обязаны предоставлять скидки на авиабилеты для детей на внутренних рейсах, а также размещать детей рядом с их родителями», - сообщается в телеграм-канале министерства в понедельник, 20 января.

В минтрансе также пояснили, какие льготы положены пассажирам с детьми:

- скидка 50% для детей - граждан РФ от 2 до 12 лет на внутренних рейсах при сопровождении;

- скидка 100% детям до 2 лет с сопровождающим на внутренних рейсах без отдельного места;

- скидка не менее 90% для детей до 2 лет на международных рейсах без отдельного места;

- скидка 50% для детей - граждан РФ до 2 лет, если они следуют с сопровождающим и сидят на отдельном месте.

Исключение составляют билеты бизнес-класса и субсидированные маршруты - для них скидка определяется перевозчиком самостоятельно. При этом авиакомпании должны на внутреннем рейсе размещать ребенка до 12 лет и его сопровождающего на соседних местах без дополнительной платы.