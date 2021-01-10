В регионе наведут порядок в частном секторе перед переписью населения

10.01.2021 | 12:18

В правительстве Пензенской области обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Глава региона Иван Белозерцев отметил важность организации диалога специалистов Росстата с гражданами на высоком уровне. По его словам, подготовка к переписи проводилась в области на протяжении всего 2020 года.

Одно из важных направлений работы - наведение порядка в адресном хозяйстве, в особенности в частном секторе. Пришедшие в негодность адресные указатели должны быть заменены.

«Подготовлены интерактивные карты всех населенных пунктов, составлены и выверены списки жилых домов. Тем самым создана необходимая база для центральной аналитической платформы «Население», которую Росстат планирует запустить в 2023 году», - добавили в пресс-службе областного правительства.

Также Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований взять подготовку к переписи населения под пристальный контроль и оказать сотрудникам Пензастата необходимое содействие.