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Общество

В регионе наведут порядок в частном секторе перед переписью населения

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В правительстве Пензенской области обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Глава региона Иван Белозерцев отметил важность организации диалога специалистов Росстата с гражданами на высоком уровне. По его словам, подготовка к переписи проводилась в области на протяжении всего 2020 года.

Одно из важных направлений работы - наведение порядка в адресном хозяйстве, в особенности в частном секторе. Пришедшие в негодность адресные указатели должны быть заменены.

«Подготовлены интерактивные карты всех населенных пунктов, составлены и выверены списки жилых домов. Тем самым создана необходимая база для центральной аналитической платформы «Население», которую Росстат планирует запустить в 2023 году», - добавили в пресс-службе областного правительства.

Также Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований взять подготовку к переписи населения под пристальный контроль и оказать сотрудникам Пензастата необходимое содействие.

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Гость||

Очередной распил бюджета. Никакого другого смысла в этом мероприятии нет. Участие добровольное ( в отличии от переписей в СССР), наболтать переписчикам можно что угодно и проверять никто не будет. То есть информационной ценности - ноль. Все нужные сведения берутся из баз данных загсов, ФНС, Росстата и т.д.

Гость||

Очередная трата денег!

Гость||

ОТКАЗЫВАЮСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ВАШЕЙ ПЕРЕППИСИ!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

важность организации диалога специалистов Росстата с гражданами на высоком уровне
Ха-ха-ха. Ваш росстат организация известная. Идите лесом!

Имя: Гость
Комментарий:

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