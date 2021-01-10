В регионе наведут порядок в частном секторе перед переписью населения

В правительстве Пензенской области обсудили подготовку к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
Глава региона Иван Белозерцев отметил важность организации диалога специалистов Росстата с гражданами на высоком уровне. По его словам, подготовка к переписи проводилась в области на протяжении всего 2020 года.
Одно из важных направлений работы - наведение порядка в адресном хозяйстве, в особенности в частном секторе. Пришедшие в негодность адресные указатели должны быть заменены.
«Подготовлены интерактивные карты всех населенных пунктов, составлены и выверены списки жилых домов. Тем самым создана необходимая база для центральной аналитической платформы «Население», которую Росстат планирует запустить в 2023 году», - добавили в пресс-службе областного правительства.
Также Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований взять подготовку к переписи населения под пристальный контроль и оказать сотрудникам Пензастата необходимое содействие.
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Очередной распил бюджета. Никакого другого смысла в этом мероприятии нет. Участие добровольное ( в отличии от переписей в СССР), наболтать переписчикам можно что угодно и проверять никто не будет. То есть информационной ценности - ноль. Все нужные сведения берутся из баз данных загсов, ФНС, Росстата и т.д.