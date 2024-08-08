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Из жизни

По улицам Малой Сердобы прогулялся лось

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Видеозапись сохатого на улицах районного центра Пензенской области появилась в Сети. Животное прогулялось по Малой Сердобе вечером в среду, 7 августа.

На кадрах видно, что парнокопытное ведет себя довольно спокойно, чего не скажешь о местных жителях. Молодые люди восторженно кричат: «Лось! А у нас лось тут!», перемежая восклицания нецензурной лексикой (из-за чего звук отключен).

«Ребятки, что вы как дикари. Не пугайте животное», - укорил молодежь один из комментаторов.

Автор отметил, что, в отличие от Заречного, где лесные великаны живут по соседству с горожанами, в Малой Сердобе такие гости - редкость.

3 августа в селе Сумы Колышлейского района молодой лось сам подошел к людям. Поведение животного можно объяснить любопытством в силу молодости.

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Источник — видео «Пенза новости»
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