По улицам Малой Сердобы прогулялся лось

08.08.2024 | 13:28

Видеозапись сохатого на улицах районного центра Пензенской области появилась в Сети. Животное прогулялось по Малой Сердобе вечером в среду, 7 августа.

На кадрах видно, что парнокопытное ведет себя довольно спокойно, чего не скажешь о местных жителях. Молодые люди восторженно кричат: «Лось! А у нас лось тут!», перемежая восклицания нецензурной лексикой (из-за чего звук отключен).

«Ребятки, что вы как дикари. Не пугайте животное», - укорил молодежь один из комментаторов.

Автор отметил, что, в отличие от Заречного, где лесные великаны живут по соседству с горожанами, в Малой Сердобе такие гости - редкость.

3 августа в селе Сумы Колышлейского района молодой лось сам подошел к людям. Поведение животного можно объяснить любопытством в силу молодости.