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Общество

Дом на ул. Ново-Тамбовской привлек внимание главы СК РФ

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Жители дома № 20 на улице Ново-Тамбовской в Пензе пытаются добиться расселения. Здание 1956 года постройки признали аварийным в 2017-м.

Сейчас оно разрушается: кровля протекает, коммуникации прогнили, в квартирах образовалась плесень. Однако власти не торопятся предоставлять собственникам благоустроенное жилье, а сроки расселения дома перенесли.

Обращения пензенцев в различные инстанции результатов не принесли.

Местная жительница пожаловалась на нарушение своих прав в информационный центр СКР. В следственном управлении по Пензенской области начали процессуальную проверку.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», - сообщили в ведомстве.

В конце июля по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома на улице Пригородной в Монтажном. Дом построен в 1955 году, однако за его состоянием не следили должным образом. Крыша протекает, а стены разрушаются.

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