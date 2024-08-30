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Общество

В Пензе депутаты раскритиковали названия улиц Доблести и Храбрости

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В пятницу, 30 августа, на последней сессии Пензенской городской думы VII созыва ряд депутатов высказался против присвоения 5 улицам в микрорайоне Заря наименований Храбрости, Единства, Отваги, Доблести и Мужества.

Улицы расположатся в районе, где сформированы земельные участки, предназначенные для участников специальной военной операции.

«Как-то не очень благоприятно звучит: Доблести, Храбрости... Как будто в Пензенской области и в самом городе Пензе недостаточно граждан, имена которых достойны увековечения. Вопрос топонимики уже давно муссируется среди ветеранских организаций. Я считаю, что нужно задержаться с этим и конкретно посмотреть людей - достойные есть», - высказал свою точку зрения один из депутатов.

Мнение поддержал и другой народный избранник.

«В данной ситуации стоило бы посоветоваться с ветеранским сообществом. Конечно, названия этих улиц достаточно значимы, но у нас есть примеры. Можно было бы, например, назвать именем противотанкового дивизиона, который отличился в начале специальной военной операции. И еще какие-то предложения от ветеранских организаций могли бы поступить», - сказал он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин сообщил, что у него было предложение «назвать одну из улиц именем 61-й дивизии, которая геройски сражалась в окружении». Он попросил в дальнейшем привлекать ветеранов к работе по наименованию пензенских улиц.

В свою очередь, и. о. начальника Управления градостроительства и архитектуры города Пензы Жанна Кулагина дала пояснение.

«Наименования даны не просто так, а по названиям медалей и орденов. Есть орден Мужества, есть медали «За отвагу» и «За воинскую доблесть» и так далее. В то же время присвоение имени 61-й стрелковой дивизии, которая была собрана в Пензенской области и в которой погибли много пензенцев, мы в данное время обсуждаем. Как только представится возможность, мы присвоим такое наименование», - заверила она депутатов.

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